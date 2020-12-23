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  3. Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! Vicdansız o annenin görüntüleri ortaya çıktı

Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! Vicdansız o annenin görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'de 22 yaşındaki Ezgi Ç., evin tuvaletinde doğurduğu bebeğini naylon bir poşete koyup çöp konteynırına atmıştı. Çevredekiler tarafından bulunan bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken polis ise olayın failini yakalayıp gözaltına aldı. Annenin bebeğini bıraktığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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23 Aralık 2020 Çarşamba 14:42
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