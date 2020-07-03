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  3. Yeni doğan bebek için yemek düzenlenen mahalledeki 10 ev karantinaya alındı!

Yeni doğan bebek için yemek düzenlenen mahalledeki 10 ev karantinaya alındı!

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yeni doğan bebekleri için pilav hazırlayan Afganistan uyruklu bir ailenin evine giden kişilerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 kişinin yaşadığı 10 ev karantina altına alındı.

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03 Temmuz 2020 Cuma 13:55

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