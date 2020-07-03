Yeni doğan bebek için yemek düzenlenen mahalledeki 10 ev karantinaya alındı!
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yeni doğan bebekleri için pilav hazırlayan Afganistan uyruklu bir ailenin evine giden kişilerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 kişinin yaşadığı 10 ev karantina altına alındı.
İstanbul'da kamyon çocuk parkına girdi!
Panelvan araçtan akıl almaz görüntü! İçinden çok sayıda kişi çıktı
Üsküdar'da bir kadının meydan dayağı herkesi hayrete düşürdü!
Sakarya'da havai fişek fabrikasında korkutan patlama!
03 Temmuz 2020 Cuma 13:55
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT