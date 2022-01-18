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Yeni doğan buzağı görenleri şoke etti! 3 tane gözü, 4 burun deliği var!

Hindistan'da dünyaya gelen bir buzağı fiziksel özellikleriyle görenleri oldukça şaşırttı. 3 gözü 4 tane de burun deliği olan buzağının ilahi bir mucize olduğuna inanılıyor.

Yeni doğan buzağı görenleri şoke etti! 3 tane gözü, 4 burun deliği var!

14 Ocak tarihinde Hindistan'da dünyaya gelen bir buzağı, herkesi hayrete düşürdü. Çiftlik sahibi ahıra girdiğinde gördükleri karşısında şoke olduğunu ifade ettiği buzağının 3 gözünün 4 de burun deliğinin olmasını dini inanışıyla bağdaştırdı. Doğum tarihi Hindistan'da dini bir güne denk gelen buzağı Hindu Tanrısı Shiva'nın reenkarnasyonu olarak nitelendiriliyor.

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Hindu tanrısının ruhuna sahip olduğuna inanılan bu buzağının fiziksel özelliklerinde birçok farklılık bulunuyor. Gözleri ve burun delikleri dışında kuyruğu da farklı olan buzağı örgü şeklinde bir kuyruğa sahip. Bu farklı buzağının ünü ise kısa zamanda yayıldı. Hindistan'ın farklı bölgelerinden birçok kişinin buzağıyı görmek için bölgeye gittiği ifade ediliyor.

Yeni doğan buzağı görenleri şoke etti! 3 tane gözü, 4 burun deliği var!

"ÖNCE YARALANDIĞINI SANDIK"

Hint haber ajansı ANI'ye konuyla ilgili konuşan köylülerden Neelkumar Verma "Daha önce hiç 3 gözlü bir buzağı görmemiştim. Bizim inanışlarımıza göre o ilahi bir varlık. O tanrının kendisinin bir reenkarnasyonu" dedi.

Mucize buzağının sahini Neeraj Chandel ise "Hayvanın ilk başta yaralandığını zannettik ancak öyle değilmiş. Sağlık raporu temiz çıktı. Şu anda çok iyi bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni doğan buzağı görenleri şoke etti! 3 tane gözü, 4 burun deliği var!

Ramazan Sarı
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