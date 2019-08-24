Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (3)

'ÖĞRETMEN DEĞİL" AÇIKLAMASI

Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, tutuklandıktan sonra cezaevine konuldu.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tutuklanan Ahmet Yırtıcı'nın matematik öğretmeni olduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi Güldane Yırtıcı, hastanede yatarken boşanma aşamasındaki matematik öğretmeni eşi Ahmet Yırtıcı tarafından dövülerek ve bıçaklanarak yaralandı" başlıklı habere ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda elde edilen ve Emniyet Müdürlüğünde alınan bilgiler kapsamında olayı gerçekleştiren şüpheli Ahmet Yırtıcı'nın öğretmen olmadığı tespit edilmiştir."

DHA