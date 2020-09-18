Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! O mesajlara telefonlara gelmeyecek

Milyonlarca vatandaşın abone olmadığı ve istemediği halde cep telefonlarına gelen ticari mesajlarla ilgili önemli bir karar alındı. İleti Yönetim Sistemi A.Ş Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi,vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Tüfekçi, 4 Ocak tarihinde yayımlanan yönetmelikle birlikte hayatımıza giren İYS'nin 1 Aralık itibarıyla uygulamaya gireceğini belirterek 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajların vatandaşlara gelmeyeceğinin müjdesini verdi.

"İSTEDİĞİ MARKALARA ONAY VERECEK"

Tüfekçi, yeni dönemde vatandaşların onayının bulunmadığı ticari elektronik iletilerin gelmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek.”

Tüfekçi, vatandaşların, onaylarını İYS üzerinden iptal edebileceği gibi firmaların gönderim yaptığı iletişim kanalı bazında (mesaj, arama, e-posta) tercihlerini belirleyebileceğine işaret ederek, vatandaşın markadan e-posta bildirimlerini almaya devam ederken mesaj ve arama kanalı için onayını iptal edebileceğini aktardı.

ONAY OLMADAN MESAJ GELMEYECEK

Mevzuat gereğince, vatandaş bir markadan onayını kaldırdığında ilgili markayı satan bayilerin de buna uymak durumunda kalacağına dikkati çeken Tüfekçi, onayı olmayan alıcılara gönderim yapılamayacağını söyledi.

VATANDAŞLARIN REDDETMEDİĞİ MESAJLAR GEÇERLİ OLACAK

Tüfekçi, yeni sistemle birlikte vatandaşların ileti onaylarına ilişkin kayıtların yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerinde saklanacağını, sistemin Ticaret Bakanlığının denetimi altında olacağını belirtti.

Tüfekçi, izin yönetim sisteminin tek elden yönetilmesiyle birlikte Bakanlığın denetim ve incelemeyi hızla yapılabileceğine kaydetti.Tüfekçi, bu durumun vatandaşların hakları korunurken elektronik ticaretin yasalara uygun yürütülmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Tüfekçi, mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmaların İYS’ye kaydolacağını ve vatandaşlardan geçmişte almış olduğu onayları 01 Aralık’a kadar İYS’ye aktaracağına işaret ederek, “16 Ocak 2021’e kadar vatandaşlar tarafından reddedilmemiş onaylar geçerli geçerli kabul edilecek. Böylece firmaların geçmişte almış olduğu tüm izinler için beyaz bir sayfa açılmış olacak.” diye konuştu.

1 Aralık itibarıyla işletmelerin, vatandaşlardan aldıkları izinleri 3 iş günü içinde İYS’ye bildireceğini dile getiren Tüfekçi, İYS’ye kaydedilmeyen izinlerin geçersiz sayılacağını ve böylece vatandaşların izin yönetimi yapabildiği İYS’nin devamlı olarak güncel tutulacağını söyledi

