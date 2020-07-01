Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla birçok işletme faaliyetlerine ara vermişti. Mayıs ayında salgının kontrol altına alınmasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi çerçevesinde alınan tedbirlerle birçok işletme faaliyetlerine yeniden başlarken bu işletmelere bugün itibariyle yenileri eklendi.

Bu doğrultuda bugün itibariyle alınan tedbirlerle sinema, tiyatro, düğün salonları, internet kafe ,elektronik oyun salonları ve açık hava konserleri vatandaşlar için hizmet vermeye başladı.

İNTERNET KAFELER VE OYUN SALONLARI

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelgeye göre çeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacak.

Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan Kovid-19 vakası veya temaslısı kişiler, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacak.

DÜĞÜN SALONLARI

Misafirlerin oturma düzeni, masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama ve sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak.

Takı merasimi, hediyelerin, düğün mekanının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık gibi bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecek.

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI

Salgın nedeniyle Mart ayında faaliyetleri durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler bugün yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kurallar geçerli olacak.

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duymuştu. Alınan tedbirlerle gündüz bakım evleri bugün faaliyetlerine başladı.