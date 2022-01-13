Yeni dönem başlıyor, tüm bildiklerinizi unutun: Zincir marketlere kısıtlama geliyor! Satılamayacak ürünler tek tek belirlendi!

Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde ve mahallesinde zincir marketler bulunuyor. Sayıları günden güne artan marketler birçok ürün satarak gelir elde ederken bu durumdan küçük esnaf etkileniyor. Bu durumu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken birçok kez gündeme getirirken bazı ürünlerin satışının marketlerde yasaklanmasını sağlayacak olan düzenlemenin TBMM'ye sunulması öne çekildi. Hürriyet'in haberine göre geniş kapsamlı olan zincir market ve perakende taslaklarından, bazı maddelerin alınarak mini bir paket yapıldığı ve TBMM’ye gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.

KÜÇÜK ESNAFIN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Alınan bilgilere göre küçük ve orta ölçekli esnafların yanı sıra bakkal ve tekel bayilerin ayakta kalabilmesi için zincir marketlerin yaptığı ürünlerin satışına sınırlama getirilmesi konusunda süreç hızlandı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM'ye geleceği ifade edilirken AK Parti kurmayları söz konusu düzenleme hakkında bilgi verdi. Buna göre zincir marketlerin açılması nüfus kriterine bağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi ve bazı ürünlerin büyük hesabına satışına kural konulması kurmaylar tarafından ele alındı.

"SINIRLAMA VE KRİTER GETİRECEĞİZ"

Söz konusu taslağın maddelerinin Meclis'ten hızla geçirilmesi için ayrı bir pakete dönüştürülmesine karar verilirken düzenlemenin çerçevesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten parti kurmayları, şunları dile getirdi:

“Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı. Perakende düzenlemeleri çok maddeli, onlar yerine öncelikli olarak birkaç madde yakın zamanda gelebilir. Burada, bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Bakanlık ve meslek odaları üzerinde çalışıyor. Çalışma saatleri ve hafta sonu açık olmaları konuları da düzenlenecek.”

İŞTE MARKETLERDE SATILAMAYACAK ÜRÜNLER

Zincir marketlerde birçok ürünün satışının yapılması esnafları olumsuz etkilerken zincir marketlere gelecek ürün sınırlaması hakkında kurmaylar şunları söyledi:

“Ekmek yasak kapsamında olmayabilir. Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek. Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak. Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.”