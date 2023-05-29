Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandıktan sonra bu hafta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) odaklanılıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçları henüz YSK tarafından açıklanmadı. YSK'nın kesin sonuçları duyurmasının ardından milletvekilleri yemin edecek ve ardından cumhurbaşkanı ile kabine üyeleri için yemin törenleri gerçekleştirilecek.

YSK'nın milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etmesiyle birlikte, 28. yasama dönemi Meclis takvimi işleyecek. Kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 3. gün, çağrısız olarak Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplanacak ve ilk toplantı gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanı olarak oturumu yönetecek ve milletvekillerinin yemin töreni gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili kesin sonuçlarını bu hafta açıklaması bekleniyor. Eğer bugün açıklanırsa, yemin töreni en erken 1 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

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Seçim'in kesin sonuçları 1 Haziran'da belli olacak

Mecliste, milletvekillerinin yemin töreninin ardından 13. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yemin töreni gerçekleştirilecektir. Seçim takvimine göre, cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları 1 Haziran'da YSK tarafından açıklanacak ve sonuçlar Meclis'e gönderilecektir. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na göre, bu tarihten itibaren 3 gün içinde cumhurbaşkanı Meclis'te yemin edecektir. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da Cumhurbaşkanının yemininden ertesi gün yemin etmek zorundadırlar. Bu takvime göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Haziran ile 4 Haziran tarihleri arasında yemin etmesi gerekmektedir. YSK tarafından kesin sonuçların 1 Haziran'da açıklanması, cumhurbaşkanının 2 Haziran'da Meclis'te yemin etmesi ve kabine üyelerinin aynı gün açıklanması durumunda, kabine üyeleri 3 Haziran'da yemin ederek görevlerine başlayacaklardır.

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Takvim nasıl işlenecek?

YSK'nın takvimine göre, 29 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları açıklanacak. İlçe seçim kurullarına karşı yapılan itiraz süresi aynı gün saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurulları, itirazları en geç 23.59'a kadar karara bağlayacak.

30 Mayıs'ta il seçim kurulu kararları ve birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

31 Mayıs tarihinde ise il seçim kurulu kararları ve birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi dolacak.

Kesin seçim sonuçları ise 1 Haziran'da YSK tarafından karara bağlanacak ve ilgili mercilere gönderilerek Resmi Gazete, radyo ve televizyon aracılığıyla ilan edilecektir.

YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair soruya, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." cevabını verdi.