Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı Zonguldak İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı.

Kutlama programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Günün anısına birinci sınıf öğrencileri şiirler okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, "Pazartesi günü uyum haftasında okul öncesinde ilkokul birinci sınıflarımızla başlayıp bir haftalık heyecanın ardından bugün bütün sınıflar düzeyinde iki bin yirmi üç, iki bin yirmi dört eğitim öğretim yılına başlamanın Sevgili Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı ve bu mutluluğu içerisindeyiz. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm eğitim camiamız adına hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz genelinde bugün milyonlarca öğrencimiz okullarıyla buluşurken İlimiz Zonguldak'ta örgün ve yaygın eğitimle birlikte toplam yüz binin üzerinde öğrencimiz yedi bin beş yüz üzerinde öğretmenimiz okullarımızla buluşarak yeni eğitim öğretim yılında ders başı yapıyorlar. Eğitim Bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç bir memleket meselesidir. Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızı Türk Milli Eğitiminin temel hedeflerinden biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri iyi insan, iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir. Bu görev dahilinde eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal, sosyal girişimlerine öncelik edip milli manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı vatanını, milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

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Öğrencilerden oluşan müzik korosu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Program Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun ders zili çalmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)