Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı Zonguldak İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı Zonguldak İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı.

Kutlama programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Günün anısına birinci sınıf öğrencileri şiirler okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, "Pazartesi günü uyum haftasında okul öncesinde ilkokul birinci sınıflarımızla başlayıp bir haftalık heyecanın ardından bugün bütün sınıflar düzeyinde iki bin yirmi üç, iki bin yirmi dört eğitim öğretim yılına başlamanın Sevgili Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı ve bu mutluluğu içerisindeyiz. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm eğitim camiamız adına hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz genelinde bugün milyonlarca öğrencimiz okullarıyla buluşurken İlimiz Zonguldak'ta örgün ve yaygın eğitimle birlikte toplam yüz binin üzerinde öğrencimiz yedi bin beş yüz üzerinde öğretmenimiz okullarımızla buluşarak yeni eğitim öğretim yılında ders başı yapıyorlar. Eğitim Bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç bir memleket meselesidir. Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızı Türk Milli Eğitiminin temel hedeflerinden biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri iyi insan, iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir. Bu görev dahilinde eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal, sosyal girişimlerine öncelik edip milli manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı vatanını, milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Öğrencilerden oluşan müzik korosu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Program Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun ders zili çalmasıyla sona erdi.

Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
İstanbul’da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı
İstanbul’da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı
Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!