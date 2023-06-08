Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak!

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), seçimlerin ardından yeni üyeleriyle bir araya gelecek. Bu toplantı, MGK'nın yeni üyeleriyle birlikte ilk defa gerçekleşecek ve stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularını ele alacak.

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Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak!

Toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve kuvvet komutanları katılacak.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak toplantıya katılacak. Aynı şekilde, Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacak. MİT Başkanı olarak ise İbrahim Kalın, toplantıda yer alacak.

Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak!

MGK GÜNDEMİ

Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak.

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, sınır güvenliği faaliyetleri ve diğer terör örgütleriyle ilgili gelişmeler görüşülecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konular başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk faaliyetleri, insani yardım ve kalıcı ateşkes konuları masaya yatırılacak.

Ayrıca, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de ele alınması planlanıyor. Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması için yaptıkları çalışmalar görüşülerek değerlendirilecek.

Son olarak, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla ilgili gelişmeler, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler ve bu konudaki son durum da toplantıda ele alınacak.

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