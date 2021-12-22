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Yeni Eflatuncu ne demek, TDK'ya göre Yeni Eflatuncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yeni Eflatuncu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yeni Eflatuncu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yeni Eflatuncu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yeni Eflatuncu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yeni Eflatuncu ne demek, TDK'ya göre Yeni Eflatuncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeni Eflatuncu ne demek? Yeni Eflatuncu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yeni Eflatuncu kelimesi. Peki yeni Eflatuncu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yeni Eflatuncu nedir, yeni Eflatuncu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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YENİ EFLATUNCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yeni Eflatuncu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yeni Eflatuncu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeni Platoncu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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