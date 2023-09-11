Yeni eğitim ve öğretim yılını minikler böyle karşıladı

Sakarya'da 793 okulda 227 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Yeni yılın ilk gününde minik öğrenciler, eğitim ve öğretimi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yeni eğitim ve öğretim yılını minikler böyle karşıladı

Sakarya'da 793 okulda 227 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Yeni yılın ilk gününde minik öğrenciler, eğitim ve öğretimi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı.

3 aylık yaz arası sonrasında yeni dönemin ilk zili çaldı, öğrenciler okul sıralarına geri döndü. Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftası da bu çerçevede geride kaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla Sakarya'da 793 okulda 227 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Bu çerçevede, Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Demir İlkokulu'nda minik öğrenciler eğitim ve öğretimi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde öğrenciler yeni eğitim yılının başlamasına ilişkin konuşma ve şiir okumaları gerçekleştirdi. Gösteriler ve mini konserin ardından çalan zil ile öğrenciler sınıflara akın etti.

"Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız"

Mehmet Demir İlkokul Müdürü Süfyan Bilgiç, "2023-2024 eğitim öğretim yılımıza İlköğretim haftamızın ilk gününe kutlama programıyla başladık. Bunun için okulumuzu hazırladık ve okulumuzda 21 öğretmenimiz, 6 okul öncesi öğretmenimiz, idarecilerimiz, branş öğretmenlerimiz ve yardımcı personellerimizle okulumuzun her anlamda öğrencilerimizle ders başı yapmaya hazır hale getirdik. Onlara sürpriz olsun diye ilköğretim haftası kutlama programımızı dördüncü sınıf öğretmen ve öğrencilerimiz yaz tatilinde buna hazırlık yaptı öğrencilerimiz de tatlı bir başlangıç olsun diye çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar, velilerimiz çok heyecanlılar okulumuzu, öğretmenlerimizi her anlamda öğrencilerimizin eğitim hayatına hazırlamadaki özverili ve heyecanlı yaklaşımlarını gören velilerimiz güven duygusu içerisinde, rahat ve huzurla bizlere çocuklarını teslim edebiliyorlar. Biz de bunlardan dolayı çok mutluyuz. Hepimiz için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başarılı, huzurlu, sağlıklı bir yıl olması temennilerimizle bu yıl hep birlikte ders başı yaptık çok şükür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
İstanbul’da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı
İstanbul’da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı
Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!