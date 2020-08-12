ilk kez sürücü belgesi alacak olan vatandaşların yapması gereken işlemler vardır. Teorik ve pratik sınavları başarıyla geçen kişiler randevu alıp ardından harcı yatırmaları gerekiyor ve son olarak da evraklarını hazırlayıp gerekli kuruma giderek teslim etmeleri gerekiyor. İşte en basit yoldan adım adım yeni ehliyet alma yolu...

YENİ EHLİYET NASIL ALINIR?

Teorik ve pratik sınavı geçenler için aşağıda sıraladığımız adımları takip ederek ehliyet belgesini çıkarabilirsiniz.

1 Adım: Sürücü Kursunuzdan sürücü olur dosyanızı ve sürücü olur sertifikanızı teslim alınız.

2 Adım: Nüfus Genel Müdürlüğünün WEB sitesinden yada ALO 199 hattından ehliyet randevusu alınız.

3.Adım: Ehliyet Harç Ücretini yatırınız.

4.Adım: Ehliyet İçin gerekli evrakları hazırlayınız.

5.Adım: Ehliyet randevu günü ve saatinde randevu aldığınız Nüfus Müdürlüğüne başvurunuzu yaparak ehliyet belgenizi alınız.

YENİ EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR/BELGELER NELERDİR?

Sürücü sertifikası (başvurunuz esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Ehliyet Harc Ücreti + Kart Bedeli + Vakıf Bedeli

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Adli sicil kaydı (başvurunuz esnasında sistemden kontrol edilecektir.)



YENİ EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR 2020?

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanan ehliyet harç ücretleri aşağıdaki gibidir;

Ehliyet Sınıfları Harç Miktarı Değerli Kağıt Vakıf Payı Toplam

A1, A2, A 249,3 200 37 486,3 TL

B 751,7 200 37 988,7 TL

F 249,3 200 37 486,3 TL

C1, C1E, C, CE

D1, D1E, D, DE 1254,2 200 37 1491,2 TL