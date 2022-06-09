Yeni ekonomik plan sonrası dolarda son durum ne? İşte güncel döviz kurları... Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar atacağız diyerek beklenen açıklamayı yaptı. Açıklama sonrasında döviz kurlarının güncel hali merak konusu oldu.

1 7 Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide yeni adımların planlandığını duyurmuştu.