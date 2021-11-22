Yeni emekli maaşları için tahminler geliyor! İşte milyonlarca vatandaşın beklediği 2022 emekli ocak zammı hesabı
Yeni emekli maaşları için tahminler geliyor! İşte milyonlarca vatandaşın beklediği 2022 emekli ocak zammı hesabı
Ocak ayının ilk haftası belirlenecek yeni emekli maaşlarında rakamlar netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı enflasyon tahminlerine göre; yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olacak. Maaşlarda 750 liraya varan artışların yaşanması bekleniyor. İşte 2022 emekli zammı hesabı...