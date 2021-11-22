Yeni emekli maaşları için tahminler geliyor! İşte milyonlarca vatandaşın beklediği 2022 emekli ocak zammı hesabı Ocak ayının ilk haftası belirlenecek yeni emekli maaşlarında rakamlar netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı enflasyon tahminlerine göre; yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olacak. Maaşlarda 750 liraya varan artışların yaşanması bekleniyor. İşte 2022 emekli zammı hesabı...

1 7 Emekli ocak zammı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.