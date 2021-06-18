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  3. Yeni estetik modası: Elf kulakları! Çin de yeni bir akım haline geliyor!

Yeni estetik modası: Elf kulakları! Çin de yeni bir akım haline geliyor!

İnsanların kulaklarını "elf" kulağı haline getirecek olan yeni ameliyat Çin'de yoğun ilgi gördü. Günlük ameliyat sayısının 6'yı bulduğu söylendi.

Yeni estetik modası: Elf kulakları! Çin de yeni bir akım haline geliyor!

Son zamanlarda sosyal medyada trend haline gelen ve küpeleri dahi çıkarılan "elf" kulağı artık estetik boyutu kazandı. Elf kulağının insana daha çok çekicilik ve hava kattığı ön görülüyor. Dünyada yaygınlaşan elf kulağı furyası artık estetik işlemle de gerçekleşiliyor. Çin'de uygulamaya başlanan estetik işlem, şimdiden ilgi görmeyi başardı. Estetik işlemi, yüz şeklinin doğal halinden daha ince bir görünüm elde etmesi ve gözleri daha çekik göstermesi için uygulanıyor. Bu estetik uygulamasıyla, kulaklar daha sivri hale getirerek daha yukarı ve baştan dışarıya doğru uzatılıyor.

Yeni estetik modası: Elf kulakları!

Guangzhou kentindeki Gaoshang Tıbbi Kozmetik Merkezi doktorlarından Yu Wenlin, South China Morning Post'a günlük ameliyat sayısının 6'yı bulduğunu söyledi. The Independent'ta yer verilen habere göre, Wenlin, estetik işlem sonucunda "Stahl kulağı" ve çıkıntılı kulak arasında bir kulak elde edildiğini söyledi. Kulağın kıkırdağına sivri bir görünüm verilip, fazladan kıvrım ya da kat olduğunda buna Stahl kulağı deniyor. Post'a göre, çıkıntılı bir kulak Çin'de iyi şans sembolü olarak da kabul ediliyor.

Yeni estetik modası: Elf kulakları!

"GENEL OLARAK DAHA ENERJİK GÖRÜNÜYORUM"

İşlemi yaptıran 20 yaşındaki kadın Song Yao, Vice'a şunları söyledi: "Sonuçlar çok belirgin. Kulaklarımı karşıdan görebilirsiniz ve genel olarak daha enerjik görünüyorum." dedi.

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