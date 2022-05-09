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Yeni Ford E-Transit Custom Türkiye'de üretilecek!

Nisan ayında Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’ndan hattan indirme töreni gerçekleşen E-Transit’ten sonra, Ford’un bir diğer tam elektrikli ticari modeli E-Transit Custom da tanıtıldı. Aracın sadece Türkiye'de üretileceği öğrenildi.

Yeni Ford E-Transit Custom Türkiye'de üretilecek!

Alınan bilgilere göre, tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek. Aracın, dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan, geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla 2 milyar euroluk tutarındaki Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımına imza atmıştı.

Yeni Ford E-Transit Custom Türkiye'de üretilecek!

"AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN TİCARİ ARACI"

Elektrikli araç hakkında açıklamalarda bulunan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "E-Transit Custom, Avrupa'daki ticari araç operasyonlarımızın bir dönüm noktası ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda son derece önemli bir adımı temsil ediyor. Avrupa'nın en çok satan ticari aracı tam elektrikli bir versiyon kazanırken, Ford Pro'nun tek noktadan üretkenliği artıran hizmetleriyle destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Ford E-Transit Custom Türkiye'de üretilecek!

Son yapılan değerlendirmelere göre, tam elektrikli E-Transit Custom 380 kilometre menzil sunuyor. Aracın, ProPower Onboard teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir güç de sağlayabileceği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

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