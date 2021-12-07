Kanal D'nin fenomen yemek yarışmasında bugünün menüsü Yeni Gelin Mantısı oldu. 4 gelin lezzetli yemeği yaparak, kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışacak. Bu bağlamda, Yeni Gelin Mantısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yeni Gelin Mantısı tarifi!

YENİ GELİN MANTISI MALZEMELERİ

3 Adet Yufka

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üst Malzemeleri;

2 kaşık sıvı yağ ( borcamdaki yufkaların üzerine sürmek için)

Sarımsaklı yoğurt;

1 kase yoğurt

3 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı su çırpılarak sarımsaklı yoğurt yapılacak.

Kavrulmuş Kıyma;

Soğan

tuz

karabiber

2 avuç dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

maydanoz

YENİ GELİN MANTISI NASIL YAPILIR?

Ocağa kıyma konarak kavurmaya başlanır. Farklı bir tencereye margarin ve tereyağı konularak eritilir. Yağlar eriyip ocağı kapattıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ eklenir.

1 yufka tezgaha yayılır. Yufkanın üzerine 2-3 kaşık eritilen yağdan gezdirilir. Yağ yufkanın her yerine eşit olarak yayılmalıdır.

Yufka ortadan 2 'ye katlanır. (Yufka yarım daire şeklini almış olmalıdır.) Yarım daire de ortadan bölünür. 2 küçük parça elde edilmiş olunur.

1 parça alınır, düz ve geniş tarafın ucuna 5 numara şiş koyulur. Şiş yardımıyla yufka sonuna kadar sıkıca yuvarlanır.

Şiş bir sağa, bir sola çevrilip geri çekilerek yufkanın içerisinden çıkarılır. Yufka 2-3 cm eninde kesilir. Küçük yuvarlak borcama dik olarak dizilir.

Geride kalan 2 yufkaya da aynı işlem uygulanır.

Hepsi borcama dik olarak dizilmiş yufkaların üst kısımlarına fırça yardımıyla 2 kaşık sıvı yağ sürülür.

Fırın 200 dereceye ayarlanarak kızarana kadar pişirilir.

Yufkalar pişerken sarımsaklı yoğurt da hazırlanarak oda ısısında bekletilmelidir. Yoğurdun çok soğuk olmaması gereklidir.

Fırındaki yufkalar pişmeye yakın tenceredeki kıymanın son aşamaları tamamlanır.

Kızarmış yufkalar fırından çıkınca 1-2 dakika kadar beklenir. Süre sonunda üzerlerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Yoğurdun üzerine de sıcağa yakın olan kıyma konulur.

YENİ GELİN MANTISI PÜF NOKTALARI

Mantının yoğurdu oda sıcaklığında olmalıdır. Soğuk yoğurt ekşime yapacaktır.

Kıyma ise soğuk olmamalı, mantıyı fırından çıkarmadan kıyma ısıtılmalıdır.