Yeni genelge 1 Haziran market çalışma saatleri | Market açılış ve kapanış saatleri 2021 |Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının azalmasının ardından 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Haziran ayında geçilecek olan normalleşme sürecinin detayları da belli oldu. Bakanlık yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı ve açılacak işyerlerinin faaliyet ve çalışma saatlerine ilişkin merak konularda alınan kararları açıkladı. Bu kapsamda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sıkça gittiği marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Yeni genelge 1 Haziran market çalışma saatleri | Market açılış ve kapanış saatleri 2021...

YENİ GENELGE 1 HAZİRAN MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ |

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesine göre marketlerin çalışma saatlerine ilişkin net saatler verilmedi.

Hafta içi zincir marketlerin saat 10.00'da açılması, saat 21.00'de ise faaliyetlerine son vermeleri bekleniyor. Daha kapsamlı bilgiler geldiğinde haberimize eklenecektir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü ise marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.

MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 2021

Haziran ayı içerisinde zincir marketlerin saat 10.00'da açılması ve saat 21.00'de kapanmaları bekleniyor. Cumartesi günü yasak olmadığı için bu saatlerin geçerli olması bekleniyor. Pazar günü ise marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesinde marketlere ilişkin olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.



3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."