Yeni görev yerine giden uzman onbaşı kazada öldü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde görevli uzman onbaşı Süleyman Sırakaya (30), yeni görev yeri Şanlıurfa'ya gittiği sırada kontrolünden çıkan otomobilinin takla atması sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yeni görev yeri Şanlıurfa'ya giden Süleyman Sırakaya yönetimindeki 06 LHN 95 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü Sırakaya ile yanındaki arkadaşı Ali Çamsarı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralılardan uzman onbaşı Süleyman Sırakaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Ali Çamsarı'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sırakaya'nın, cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Ankara'ya gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA