Yeni Gümüş ne demek, TDK'ya göre Yeni Gümüş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeni gümüş ne demek? Yeni gümüş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yeni gümüş kelimesi. Peki yeni gümüş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yeni gümüş nedir, yeni gümüş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YENİ GÜMÜŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yeni gümüş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yeni gümüş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alman gümüşü

