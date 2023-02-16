Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Karadeniz bölgesi ile 9 ilde etkili olması beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. 16 Şubat 2023 Perşembe il il hava durumu haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni güne başlarken vatandaşlar hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz bölgesinde etkili olmaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre yurt genelindeki hava durumu haberimizde...

16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 16 Şubat 2023 Perşembe gününün hava durumu için şu değerlendirme yapıldı:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

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