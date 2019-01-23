Yeni Hal Yap-İşlet-Devret modelinin ilk örneği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'de inşa edilen Toptan Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'de inşa edilen Toptan Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret etti. Hal esnafı ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu'na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar, Zabıta Dairesi Başkanı Semih Bayraktar eşlik etti. Hal Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, Yeni Hal Kompleksi'nin 21 Ocak Pazartesi günü itibariyle hizmet sunmaya başladığını belirterek destekleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu'na teşekkür etti.

"Yap-İşlet-Devret"

Başkan Toçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hamdolsun ki bölgemizin en büyük Toptan Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde esnafımız ticarete başladı. 96 bin metrekarelik alan üzerine kurulu halimiz Türkiye'nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçti. 80 dükkan ve bir idari binanın yer aldığı tesisimiz sadece şehrimize değil, bölgeye hizmet sunacak. Sektöre yeni bir soluk kazandıran Hal Kompleksimiz esnafımıza daha konforlu ve modern bir hizmet sunma imkanı sağlıyor. Yeni hal tesisinin konumu itibariyle de cazibesinin artacağını ve şehrimiz çiftçisine, üreticisine, ekonomisine büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA