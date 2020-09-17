Sony'nin dünya üzerinde en çok satan oyun konsolu olan Playstation'ın yeni sürümü Playstation 5'i tanıttığı lansman gecesinde birçok oyunda gün yüzüne çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise fantastik kurgunun en çok bilinen eseri olan Harry Potter'ın yeni oyunuydu. Hogwarts Legacy adıyla oyuncularla buluşacak olan yeni Harry Potter oyunundan bir tanıtım fragmanı da yayınlandı.

RPG türünde olacak Hogwarts Legacy'de oyuncular Harry Potter karakterine yön vermeyecek. İsimsiz bir Hogwarts öğrencisinin oynatılacağı oyunda, birçok farklı mekanik bulunuyor.

Oyunda çeşitli iksirler üreterek, yeteneklerinizi belirli oranlarda geliştirerek başarılı sihir yetenekleriyle güçlü bir sihirbaz olacaksınız. Fragmandan anlaşılacağı Hogwarts'ı diğer kişilerden ayıran en önemli özellik antik sihri algılama ve bu konuda ustalaşma yeteneği olacak.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Warner Bros tarafından yayınlanacak yeni sihirbazlık oyunu Hogwarts Legacy, 2021’de bizlerle olacak. Oyun PS5 etkinliğinde tanıtılmış olsa da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacak. Yani Harry Potter dünyasında başarılı bir oyun oynamak isteyen kişiler yeni bir konsol almak zorunda kalmayacak. Kitap ve filmler sayesinde son derece geniş ve genç bir kitleye sahip olduğu düşünüldüğünde bu oyunun çok büyük bir başarı yakalayabileceği öngörülüyor.