TV8 yayın akışı |17 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Star TV yayın akışı Perşembe | Star TV bugün ne var? 18 Eylül Cuma yayın akışıSon dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülent ve iade talebiCamilerden Çav Bella çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Özdemir hakim karşısındaFOX TV Yayın akışı | 18 Eylül Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?Bartın'da uyuşturularak yol kenarına atılan 20 köpek için incelemeÜniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi 2020Trabzon Valisi koronavirüs denetimindePendik'te karantina denetimleri sürüyor!Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Lugansk'ın en pahalı transferi olacak!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy gün yüzüne çıktı!

Yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy gün yüzüne çıktı!

Uzun yıllardır beklenen Harry Potter oyunu, dün gece Sony'nin düzenlediği Playstation 5 etkinliğinde ortaya çıktı.

Sony'nin dünya üzerinde en çok satan oyun konsolu olan Playstation'ın yeni sürümü Playstation 5'i tanıttığı lansman gecesinde birçok oyunda gün yüzüne çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise fantastik kurgunun en çok bilinen eseri olan Harry Potter'ın yeni oyunuydu. Hogwarts Legacy adıyla oyuncularla buluşacak olan yeni Harry Potter oyunundan bir tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy gün yüzüne çıktı!

RPG türünde olacak Hogwarts Legacy'de oyuncular Harry Potter karakterine yön vermeyecek. İsimsiz bir Hogwarts öğrencisinin oynatılacağı oyunda, birçok farklı mekanik bulunuyor.

Oyunda çeşitli iksirler üreterek, yeteneklerinizi belirli oranlarda geliştirerek başarılı sihir yetenekleriyle güçlü bir sihirbaz olacaksınız. Fragmandan anlaşılacağı Hogwarts'ı diğer kişilerden ayıran en önemli özellik antik sihri algılama ve bu konuda ustalaşma yeteneği olacak. 

Yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy gün yüzüne çıktı!

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Warner Bros tarafından yayınlanacak yeni sihirbazlık oyunu Hogwarts Legacy, 2021’de bizlerle olacak. Oyun PS5 etkinliğinde tanıtılmış olsa da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacak. Yani Harry Potter dünyasında başarılı bir oyun oynamak isteyen kişiler yeni bir konsol almak zorunda kalmayacak. Kitap ve filmler sayesinde son derece geniş ve genç bir kitleye sahip olduğu düşünüldüğünde bu oyunun çok büyük bir başarı yakalayabileceği öngörülüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT