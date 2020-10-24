Baş rollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Yeni Hayat dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce final yapacağı söylenen ancak kanalın son bir şans verdiği dizinin bu kez fişinin çekildi. Dizisinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi. Peki Yeni Hayat dizisi final mi yapacak, devam edecek mi? Final mi yapıyor? Son bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YENİ HAYAT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK, DEVAM EDECEK Mİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve perşembe günleri ekranlara gelen Yeni Hayat dizisi, 9. bölümlüyle birlikte ekranlara veda edecek. Dizinin reytinglerde geride kalması üzerine Kanal D'nin bu kararı aldığı öğrenildi.

FİNAL Mİ YAPIYOR?YENİ HAYAT SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni Hayat dizisinin 9.bölümüyle ekranlara gelecek. Final bölümü 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

YENİ HAYAT DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında seyircisi Perşembe günleri buluşan dizi son kez ekranlara gelecek.

YENİ HAYAT DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem’in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem’in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu (Adem Şahin)

Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan)

Nilperi Şahinkaya ( Nevin Şahin)

Tayanç Ayaydın (Timur Karatan)

İpek Filiz Yazıcı ( Gökçe Karatan)

Nisa Sofya Aksongur (Ece Şahin)

Devrim Nas (Özgür Haseki)

Aziz Caner İnan (Bekir Tosun)

Nebil Sayın (Kunduzi)

Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz)