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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mahmut Gürcan'ın biyografisi...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bunun hemen ardından "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan kimdir?" Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, Mahmut Gürcan'ın biyografisi...

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mahmut Gürcan'ın biyografisi...

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Atama Kararlarına" göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bunun ardından ataması yeni gerçekleşen Mahmut Gürcan hakkında "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, Mahmut Gürcan'ın biyografisi...

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mahmut Gürcan'ın biyografisi...

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Mahmut Gürcan, 1966 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi'nde tamamlayan Gürcan, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda iş insanı olan Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır. 55 yaşında olan Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yapmıştır. Bir çok Sivil Toplum örgütünde yöneticiliği ve üyeliği bulunmaktadır.

15 Aralık 2021 tarihinden itibaren Hazina ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini üstlenmektedir.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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