Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Yunus Elitaş'ın biyografisi...

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Atama Kararlarına" göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bunun ardından ataması yeni gerçekleşen Yunus Elitaş hakkında "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, Yunus Elitaş'ın biyografisi...

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI YARDIMCISI YUNUS ELİTAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, YUNUS ELİTAŞ'IN BİYOGRAFİSİ...

1982 yılında Ankara’da doğan Yunus Elitaş, aslen Aksaray'ın ilçesi olan Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamasının ardından 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayımlanan Elitaş,gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirilen Yunus Elitaş, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.