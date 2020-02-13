Yeni Honda Jazz e:HEV, hibrit performansı ve gelişmiş teknolojisiyle geliyor

İSTANBUL (AA) - Yeni Honda Jazz e:HEV, standart olarak sunulan e:HEV hibrit teknolojisi ile performanslı ve yüksek verimlilik seviyesine sahip bir sürüş deneyimi sunuyor.

Honda açıklamasına göre, yeni kompakt sınıf model artan yolcu konforu, ileri teknoloji, gelişmiş araç içi bağlanabilirlik çözümleri ve uzaktan hizmet erişimi gibi çözümlerle segmentinin en cazip paketini sunuyor.

Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen "Elektrik Vizyon Stratejisi"nde önemli bir yere sahip olan yeni Honda Jazz’ın 2020 yılının yaz aylarında Avrupa genelinde satışa sunulması bekleniyor. ‘Elektrik Vizyon Stratejisi’ kapsamında oluşturulan ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz’ın ayrıca bir de Crosstar versiyonu olacak.





-Gelişmiş e:HEV hibrit teknolojisi

Honda bir ilk gerçekleştirerek yeni Jazz’ı Avrupa genelinde son derece gelişmiş bir hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunacak. Honda’nın yeni e:HEV logosunu taşıyan yeni Jazz; sınıfının lider konfor ve fonksiyonellik özellikleriyle yüksek performans ve verimlilik seviyesini aynı potada eritmek üzere tasarlandı.

e:HEV sistemi Jazz için keyifli bir sürüş deneyimi sunmak üzere geliştirildi. Sistem iki adet elektromotor ile 1.5-litre DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya kiti ve yenilikçi tek bir sabit dişli oranı sahip sabit vitesli güç aktarımından oluşuyor. Tüm bu sistem donanımları birbiriyle uyum içerisinde çalışıyor ve son derece akıcı bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yeni Jazz geliştirilirken önceki neslin en önemli özelliklerinden biri olan sınıfının önde gelen iç mekan değerlerini korumak için Honda mühendisleri ve tasarım ekibi yakın iş birliği içinde çalıştı. Bagaj hacmi 298 litre (koltuklar dik konumda) ile 1203 litre (koltuklar katlı) arasında değişiyor. Söz konusu geniş iç mekan ve bagaj hacminin elde edilmesinde elektrikli güç-aktarma sisteminin şasiye zekice entegrasyonu büyük öneme sahip oluyor.

Alan kazanmak için emiş sistemi, şanzıman, jeneratör ve güç kontrol ünitesi (PCU) olmak üzere birçok noktada iyileştirmeler yapıldı. Elde edilen alan sayesinde yardımcı 12V akü de motor bölmesine kendine yer bulabildi.

İç mekanın bu kadar geniş tutulabilmesi noktasında yakıt deposunun konumu da önemli bir paya sahip. Yakıt deposu bu sınıfta benzersiz olan ön koltukların altında şasinin ortasında konumlandırıldı. Bu sayede koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla Jazz’a benzersiz bir kullanım esnekliği kazandıran "Sihirli Koltuklar" uygulanabildi.

Yeni Honda Jazz, son derece gelişmiş araç içi bağlanabilirlik çözümleriyle donatıldı. Kullanımı kolay LCD dokunmatik ekran arayüzü, sürücünün dikkatini en az dağıtacak şekilde tasarlandı. Düzenli olarak kullanılan fonksiyonları yönetme süresi önceki modele göre yüzde 58 iyileştirilerek daha güvenli ve daha ergonomik bir yapı sunuluyor.

Arayüz güncel akıllı telefonlarla benzer bir mantıkla yani sürükleme ve tıklama mantığı ile kullanılıyor. Ekran, sık kullanılan işlevlere ve ses kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak üzere kısayollar eklenerek kişiselleştirilebiliyor.

Hava durumu, park yeri bulma, müzik, navigasyon, konum bulma ve telefon da dahil fonksiyonlara dokunmatik ekran veya sesli komut sistemi üzerinden erişiliyor. Kablosuz veya USB kablo ile oluşturulan bağlantı ile Android Auto ve Apple CarPlay üzerinden sağlanan akıllı telefon ekran yansıtma özelliği ile sisteme entegre uygulamalar desteklenebiliyor. Ayrıca Honda Jazz’da ilk kez WiFi Hotspot özelliği de sunuluyor.





-"Honda SENSING" aktif güvenlik teknolojileri





Yeni Honda Jazz, standart olarak kapsamı genişletilen güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Honda'nın Çarpışma Önleme Fren Sistemi daha da geliştirildi. Sistem artık yayaları ve bisikletlileri gece de tespit ediyor. Sistem ilave bir özellik olarak karşıdan gelen bir araçla kesişme veya yola bir araç girdiğinde olası bir çarpışmayı önlemek için fren uyguluyor.

Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Şerit Takip Sistemi Jazz'da ilk kez standart olarak sunuluyor. Yol Dışına Çıkmayı Önleme Sistemi aracın şerit dışına çıktığını veya kaldırıma çok fazla yaklaştığını tespit etmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ile birlikte Executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi hız sınırı levhalarını algılayarak aracın hızını otomatik olarak uyarlıyor. Trafik işaretinin o anki hızdan daha düşük bir hız göstermesi halinde sistem ekrandaki bir gösterge ve sesli bir uyarı ile sürücüyü uyararak aracı yavaşlatıyor. Otomatik Uzun Far yardımcısı ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Honda Sensing’in bir parçası olarak sürücünün hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Honda, aktif güvenlik kadar pasif güvenliğe de önem veriyor. Yeni Honda Jazz’da olası bir kaza anında yolcuları korumak üzere yeni ön orta hava yastığı da dahil olmak üzere 10 adet hava yastığı bulunuyor. Söz konusu yenilikçi orta hava yastığı, sürücü koltuğunun arkasına entegre edilmiş olup çarpışma anında yandan açılarak yolcuların özellikle baş bölgelerini koruyor.









Kaynak: AA