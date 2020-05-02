Yeni iddia: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un halk önüne çıktı!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un 20 günden sonra ilk kez kamuya görüntü verdiği bildirildi.

KCNA haber ajansı, Kim Jong-Un'un bir gübre fabrikasının açılışında kurdele kestiğini bilgisini paylaştı.

KİM JONG-UN ÖLDÜĞÜNE DAİR ÇIKAN SPEKÜLASYONLAR SONRASI VERDİĞİ İLK GÖRÜNTÜ

BBC'nin haberine göre açılış sırasında alanda bulunan halk, Kim John-un’a sevgi gösterisinde bulundular.

Kuzey Kore medyası tarafından servis edilen habere göre görüntüler, Kuzey Kore liderinin 11 Nisan’da katıldığı İşçi partisi Politbüro toplantısından sonra ölümü üzerine çıkan spekülasyonların ardından verdiği ilk görüntü oldu.

Kim Jong Un öldü mü?