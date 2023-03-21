Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı

İş arayan vatandaşlara duyurulur. Hastanelerde yeni personel alımları başladı. Başvuru şartları, detaylar ve açıklamalar haberin devamında sizlerle...

YAYINLAMA
Google News
Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı

Günümüzde geçim sıkıntısı ve artan işsizlikle birlikte zorlanan vatandaşlara bir müjde haber de hastanelerden geldi. Alınacak olan personellerin yüksek maaşlarla başlayacakları duyuruldu.

işkur

HASTANELERE YÜKSEK MAAŞLI PERSONEL ALIMI

İŞKUR yaptığı son açıklamalarda hastanelerde birçok eksik kontenjan belirledi. Bahsedilen hastanelerin ise özel oldukları belirtildi. Yapılacak alımların İŞKUR üzerinden tamamlanacağı da eklendi.

 İŞKUR'dan şok alımlar bekleniyor. Hemen hemen her ilde hastanelere yapılacak olan personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak. En az ilkokul mezunu olan kişilerin başvurabileceği bu alımlar, herkesi şaşkına çevirdi. En az 9000TL maaş verileceği duyuruldu.

hastane

BAŞVURU ŞARTLARI

hastane

- En az ilkokul mezunu olmak

-Emekli maaşı alıyor olmamak

-Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak

-Herhangi bir kamu kuruluşunda meslekten ihraç edilmemiş olmak

- Çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak

-Vardiyalı çalışma sistemine uygun olarak çalışabilmek 

- Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

Başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor
Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor
Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam
Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam
Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor
Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor
Son Haberler
Kuru bamya altınla yarışıyor! 1 kilosu 800 ile 1000 TL'den başlıyor
Kuru bamya altınla yarışıyor! 1 kilosu 800 ile 1000 TL'den başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvurusu yapıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvurusu yapıldı!
Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çabalarından övgüyle söz etti! "Sahaya odaklanmış durumdalar"
Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çabalarından övgüyle söz etti! "Sahaya odaklanmış durumdalar"
Çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti!
Çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti!
Kapadokya’da bir süre ara verilen sıcak hava balonu, görsel şöleni turistlerin ilgili izlemiyle yeniden başladı
Kapadokya’da bir süre ara verilen sıcak hava balonu, görsel şöleni turistlerin ilgili izlemiyle yeniden başladı
Minik ellerden "Bir oyuncak bir mektup" sloganıyla kampanya
Minik ellerden "Bir oyuncak bir mektup" sloganıyla kampanya
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Filistinli tutuklular, İsrail'in baskılarına karşı "hürriyet ya da şehadet" grevine başlamaya karar verdi
Filistinli tutuklular, İsrail'in baskılarına karşı "hürriyet ya da şehadet" grevine başlamaya karar verdi
Tekirdağ'da depremde Pisokolojileri bozun çocuklar için moral eğlencesi düzenlendi
Tekirdağ'da depremde Pisokolojileri bozun çocuklar için moral eğlencesi düzenlendi
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”