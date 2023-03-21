Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı

Günümüzde geçim sıkıntısı ve artan işsizlikle birlikte zorlanan vatandaşlara bir müjde haber de hastanelerden geldi. Alınacak olan personellerin yüksek maaşlarla başlayacakları duyuruldu.





HASTANELERE YÜKSEK MAAŞLI PERSONEL ALIMI

İŞKUR yaptığı son açıklamalarda hastanelerde birçok eksik kontenjan belirledi. Bahsedilen hastanelerin ise özel oldukları belirtildi. Yapılacak alımların İŞKUR üzerinden tamamlanacağı da eklendi.

İŞKUR'dan şok alımlar bekleniyor. Hemen hemen her ilde hastanelere yapılacak olan personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak. En az ilkokul mezunu olan kişilerin başvurabileceği bu alımlar, herkesi şaşkına çevirdi. En az 9000TL maaş verileceği duyuruldu.

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BAŞVURU ŞARTLARI





- En az ilkokul mezunu olmak



-Emekli maaşı alıyor olmamak

-Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak

-Herhangi bir kamu kuruluşunda meslekten ihraç edilmemiş olmak

- Çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak

-Vardiyalı çalışma sistemine uygun olarak çalışabilmek

- Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

Başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.