Yeni ismiyle ödül aldı

Türkiye'nin en iyi Doğu Anadolu bölgesi şehir oteli seçilen Movenpıck Malatya Oteli ödül aldı.

Antalya Turizm Fuarı, GM Turizm Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen Qm Ödül töreninde kazananlar iki aşamalı oylama sistemiyle belirlendi.11 dalda 57 farklı kategoride turizmin en iyileri seçildi.

"Türk Turizminin Enleri" ödül töreninde, Türkiye'nin en iyi Doğu Anadolu bölgesi şehir oteli Movenpıck Malatya Oteli de, plaketini aldı.

Hilton'la yollarını ayıran Malatya Girişim Grubu, otelin yeni işletmecisi olarak Mövenpick ile 2 Aralık 2019 tarihinde el sıkışmıştı.

Malatya'da 240 milyon liraya yapılan lüks otelde Hilton ile yollarını ayıran Malatya Girişim Grubu, Accor Grubu'nun çatısı altındaki Mövenpick markası ile anlaşmıştı.

Kaynak: İHA