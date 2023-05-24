Yeni jenerasyon Moda haftası başlıyor! Uluslararası genç tasarımcılar Antalya’da buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında genç tasarımcıları destekleyen organizasyonlar düzenleyen AFWEU kuruluşu işbirliğiyle "Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde Işıklar Açık Basketbol Sahası'nda düzenlenecek olan etkinlikte genç tasarımcılar yaptıkları tasarımları sergileme imkânı bulacak.

GENÇ TASARIMCILARA FIRSAT DOĞUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, AFWEU kuruluşu işbirliğiyle "Yeni Jenerasyon Moda Haftası- Fashion Week NewGen" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 25- 26 Mayıs tarihleri arasında Işıklar'da bulunun Açık Basketbol Sahası'nda gerçekleşecek etkinlikte genç tasarımcılar yaptıkları tasarımları sergileme imkânı bulacak. Antalya'daki genç tasarımcıları destelemek amacıyla hayat geçirilen etkinlikte; AFWEU kurucusu ve yöneticisi Aydın Açık'ın da destelediği Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi olan 11 genç tasarımcının mezuniyet projeleri olan elbiselerin defilesi yapılacak.

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ULUSLARARASI GENÇ TASARIMCILAR ANTALYA'DA BULUŞUYOR

Işıklar'da yer alan Açık Basketbol Sahası'nda 25 Mayıs Perşembe günü 19.30'da başlayacak ve iki gün sürecek etkinlikte üniversiteli genç tasarımcıların yanı sıra ulusal ve uluslararası genç tasarımcılar da tasarladıkları kıyafetlerle podyumda yer alacak. Her bir tasarımcı, tasarlamış oldukları özgün 12 kıyafet ile Açık Basketbol Sahası'nda kurulan podyumda kendilerini ve özgün işlerini gösterme şansı elde edecek; profesyonel modeller, saç ve makyaj stilistleri ile çalışarak moda dünyasına adım atmış olacaklar. Etkinliğe Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan ülkelerinden tasarımcı ve modeller de katılacak.

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Toplamda 16 genç tasarımcının katılacağı etkinlikte, gençler kendi tarzlarını gösterme fırsatı elde edecek. Yapılacak defile şovlarının yanında etkinlikte; Kafkas Dans Grubu sahne şovu ve Cenk Darı da DJ performansıyla yer alacak. Etkinliğin arka planında makyaj ve saç hazırlık çalışmaları ise yeni açılan Işıklar Gençlik Ofisi'nde yapılacak.

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