Yeni kabine ile iş dünyasında umutlar yeşeriyor: İş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerin ötesinde bir bakanlar kurulu oluşturmasından mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlar kurulu, iş dünyasında umut dolu bir atmosfer yarattı. İş adamları, Erdoğan'ın beklentilerin üzerinde bir kabine oluşturmasının, ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi ve yatırım ortamının iyileşmesi konusunda umutlarını arttırdı.

YAYINLAMA
Google News
Yeni kabine ile iş dünyasında umutlar yeşeriyor: İş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerin ötesinde bir bakanlar kurulu oluşturmasından mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlar kurulu bölgedeki iş adamlarını umutlandırdı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Bozkuş, yeni kabineden umutlu olduklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki gibi beklentinin üzerinde bir kabine oluşturmasının umutları daha da büyüttüğünü söyledi. Bozkuş, "Cumhurbaşkanımızın yemin töreninin ardından herkes gibi bizde merakla açıklanması beklenen yeni bakanlar kurulu üyelerinin kimler olacağını sabırsızlıkla bekliyorduk. Açıkçası şunu belirtmeden geçemeyeceğim Cumhurbaşkanımızın oluşturacağı kadronun güzel bir kadro olacağından şüphemiz yoktu ama Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi beklentilerin üstünde bir kabine açıklayınca umutlarımızı tazeleyip, iş dünyası olarak ayrıca çok heyecan duyarak daha fazla motive olduk. Üstüne birde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği camiamızda yıllarca görev almış kıymetli bir başkanımızın, ağabeyimizin Ticaret Bakanı olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü kendisi diğer bakanlar gibi mahallenin tam içinden sorunları bilen ve bu sorunların nasıl çözüleceğini de çok iyi analiz eden bir isim. Yeni kadro tam bir teknokrasi camiasından oluşuyor. Rabbim ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu eylesin" dedi.

Yeni kabine ile iş dünyasında umutlar yeşeriyor: İş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerin ötesinde bir bakanlar kurulu oluşturmasından mutlu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler
Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler
5 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
5 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
Bileziklerinden doğan seranın mirası: Kadın girişimcinin devlet hibesiyle yükselen inancı
Bileziklerinden doğan seranın mirası: Kadın girişimcinin devlet hibesiyle yükselen inancı
Depreme rağmen ihracat mayıs ayında rekor kırdı: Yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı!
Depreme rağmen ihracat mayıs ayında rekor kırdı: Yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı!
Son Haberler
Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"
Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"
Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi
Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Uzman Doktor uyardı! 2030 yılında toplumun yüzde 50'si alerji hastası olabilir
Uzman Doktor uyardı! 2030 yılında toplumun yüzde 50'si alerji hastası olabilir
Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"
Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sosyal medya hesabından Türkiye ihracat verilerini paylaştı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sosyal medya hesabından Türkiye ihracat verilerini paylaştı
Çok Okunanlar
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Altın fiyatlarında son durum! 2 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum! 2 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı