Koronavirüs salgını ve Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği 2 haftada bir yapılan kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesine katılması nedeniyle kez son anda ertelenmişti. Toplantıdan çıkacak sonucun yeni normalleşme sürecinin ilerleyen günlerini belirleyeceği için vatandaşlar toplantı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kabine toplantısı saat kaçta? Kabine ne zaman toplanacak?

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantının tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor.

YENİ KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA? KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine toplantısı genel olarak saat 15.30'da başlıyor ve saat 19.00 öncesi sona eriyor. Daha sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını saat 19.00 sıralarında yapması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında koronavirüs salgındaki son durum, aşılama çalışmaları ve kısıtlamalar konuşulacak. Kabine toplantısına kadar vaka sayıları daha hızlı düşüş sağlarsa birçok kısıtlamanın ilerleyen günlerde kaldırılabileceği ifade ediliyor.