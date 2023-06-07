Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelerek yemin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Adalet Bakanı Adalet Bakanı,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

TBMM Genel Kurulu'na gelerek yemin etti. Geçici Meclis Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurula yemin eden bakanların yakın akrabaları da katıldı. Yemin törenin ardından milletvekilleri bakanları tebrik etti.

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