Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelerek yemin etti.

YAYINLAMA
Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelerek yemin etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan;
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
  • Adalet Bakanı Adalet Bakanı,
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
  • Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler,
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

TBMM Genel Kurulu'na gelerek yemin etti. Geçici Meclis Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurula yemin eden bakanların yakın akrabaları da katıldı. Yemin törenin ardından milletvekilleri bakanları tebrik etti.

Meclis Başkanı seçilecek

Meclis genel kurulu yeni bakanların yemin töreninin ardından meclis başkanının kim olacağını belirlemek için oylama yapacak

Meclis başkan adayları; AK Parti ve MHP, Numan Kurtulmuş'u aday olarak gösterirken, CHP grubu ise Tekin Bingöl'ü aday olarak belirledi. İyi Parti'nin adayı ise Cihan Paçacı olacak..

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını gerçekleştirdi
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını gerçekleştirdi
İbrahim Kalın kaç dil biliyor, ne mezunu? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi
İbrahim Kalın kaç dil biliyor, ne mezunu? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi
DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddiası kulisleri salladı! Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu
DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddiası kulisleri salladı! Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!
Son Haberler
Cadde ortasında darp etti! İki elindeki tabancayla karısına acımasızca vurdu
Cadde ortasında darp etti! İki elindeki tabancayla karısına acımasızca vurdu
Ece Erken öldürülen eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına katılmaktan vazgeçti
Ece Erken öldürülen eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına katılmaktan vazgeçti
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
İmamoğlu'nun değişim ısrarı! "Değişim tek kurulla olmaz, topyekün değişim şart!"
İmamoğlu'nun değişim ısrarı! "Değişim tek kurulla olmaz, topyekün değişim şart!"
Yılmaz Tunç'a büyük görev! Yeni kabinede Adalet Bakanlığı'na getirildi
Yılmaz Tunç'a büyük görev! Yeni kabinede Adalet Bakanlığı'na getirildi
CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek
CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek
Çok Okunanlar
İYİ Parti cezayı kesti! Yeni ittifak sadece CHP ile yapılacak!
İYİ Parti cezayı kesti! Yeni ittifak sadece CHP ile yapılacak!
Borsa İstanbul'da 'ŞİMŞEK' etkisi! Tarihi seviyeye yakın!
Borsa İstanbul'da 'ŞİMŞEK' etkisi! Tarihi seviyeye yakın!
Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!
Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!
FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!
FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan kalkmayan siyasetçiler için daha önce söyledikleri olay oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan kalkmayan siyasetçiler için daha önce söyledikleri olay oldu
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek