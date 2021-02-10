Yeni Kaledonya'da deprem: 7,9 ile sarsıldı!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) aktardığına göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tsunami uyarısı ise şimdilik yapılmadı.

Bu depremden kısa süre önce de aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu. EMSC, depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya'nın 401 km doğusunda ve 2 km derinlikte olduğunu aktardı.

Yeni Kaledonya, Fransa'ya bağlı bir bölge olarak özel bir statü ile kendine özgü bölge konumundadır. Ülke hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

Yeni Kaledonya nerede? Nasıl gidilir? Nüfusu kaç? | Yeni Kaledonya haritası