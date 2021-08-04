Yüksek Askeri Şura toplantısının sona ermesinin ardından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamada bulunarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever'in atandığını açıkladı. Peki Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kim? Orgeneral Musa Avsever kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte cevaplar...

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM? ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Musa Avsever'in getirildiği açıklandı. Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. 64 yaşındaki Musa Avsever 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da hizmet vermektedir.

Avsever, 2003'te tuğgeneral oldu. Ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.

15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi eden Musa Avsever, 1. Ordu Komutanlığına getirildi.