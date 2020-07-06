Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Milyonlarca çalışan için hayati önem taşıyan kıdem tazminatının yılın ikinci yarısında uygulanacak tavanı belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayacak tutar 700 bin lirayı geçti.Brüt maaşı o rakamı aşanlar ise daha fazla tazminat alacak.

1 17 Kıdem tazminatında yeni sistem Hükümet, kıdem tazminatını yakın zamanda gündeme getirdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi yani TES'e dönüştürmek için kolları sıvadı. Kıdem tazminatına ilişkin itirazlar ve görüşmeler devam ediyor.Kıdemde yeni sistemin yasal düzenlemesiyle ilgili süreç devam ederken, yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.Bu tutar 7 bin lirayı aştı.Temmuz ayında işten ayrılan veya emekli olanlar haziran ayında ayrılanlardan daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek.ayrıca memurların emekli ikramiyesinde de artış yaşandı.