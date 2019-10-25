Yeni kimlik kartlarının faydalarını saymakla bitmiyor
Dijital değişim sürecinin yakından takip eden Türkiye hız kesmeden yeniliklerine devam ediyor. Kimlik kartlarında yapılan değişiklikler Türk vatandaşlarına bir çok fayda sağlarken güvenliği de arttırıyor.
Uzmanlar, şu ana kadar yaklaşık olarak 45 milyon kişinin kimlik kartını çipli kartlarla değiştirdiğini, 2023 yılına gelindiğinde ise eski kimlik kartını kullanan hiçbir Türk vatandaşının kalmayacağını söylüyorlar.
25 Ekim 2019 Cuma 11:34
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