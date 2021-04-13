Yeni kısıtlama kararları sonrası THY ve Pegasus'tan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlama kararları sonrası THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini ifade etti.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Koronavirüse ilişkin alınan yeni kararlar sonrası Pegasus'tan da açıklama geldi.

Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler."