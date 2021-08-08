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  3. Yeni koleksiyonu için çıplak poz veren Kylie Jenner hayranlarını merakta bıraktı!

Yeni koleksiyonu için çıplak poz veren Kylie Jenner hayranlarını merakta bıraktı!

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markası için çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti.

Yeni koleksiyonu için çıplak poz veren Kylie Jenner hayranlarını merakta bıraktı! 1110

Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kızı Kylie Jenner, zenginliğiyle sıklıkla gündeme geliyor. 