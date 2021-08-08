Yeni koleksiyonu için çıplak poz veren Kylie Jenner hayranlarını merakta bıraktı! Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markası için çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti.

1 10 Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kızı Kylie Jenner, zenginliğiyle sıklıkla gündeme geliyor.