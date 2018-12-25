Yeni köprüye kadın kahramanın adı verildi

Kocaeli'nde düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Hanım'ın ismini taşıyan üst geçidin tanıtım programı gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra eskiyen üst geçitleri yıkıp, yenilerini yaparak kenti daha modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit 42 Evler mevkiinde tren hattı üzerinden geçen eski betonarme üst geçit yıkılarak, yerine yenisi yapıldı. Yeniden inşa edilen üst geçide Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda büyük fedakarlık gösteren, "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher'in adı verildi.

Yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Fatma Seher üst geçidinin tanıtımı yapıldı. Programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, daire başkanları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, Fatma Seher'in Kurtuluş Savaşının en önemli kahramanlarından olduğunu belirtti. Başkan Karaosmanoğlu, "Eskiden deprem görmüş olan eski, derme çatma betonarme bir üst geçidimiz vardı. Eskisini yıkıp, yenisini yaptığımız modern üst geçidimizin tanıtımını yapıyoruz. Buraya "Kara Fatma" ismini verdik. Kurtuluş Savaşında büyük bir kahramanlık örneği gösteren Fatma Seher Hanım Kocaeli için önemli bir isim" dedi.

Kaynak: İHA