Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte sınav takvimi

KPSS sorularının çalındığı iddiası sonrası sınavın iptal edilmesinin ardından ÖSYM'den açıklama yapıldı. Böylece 2022 KPSS sınav takvimi belli oldu. Peki Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte sınav takvimi

Bazı KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi'nin sorularıyla benzer olmasının ardından sınav iptal edilmişti. Bunun üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yeni sınav takviminin açıklanacağını duyurmuştu. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamayla yeni sınav takvimi belli oldu. Peki Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte yeni sınav takvimi...

Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte sınav takvimi

YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN 2022? KPSS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre iptal edilen 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 24 - 25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte sınav takvimi

KPSS SINAV TAKVİMİ 2022

ÖSYM, 2022 KPSS takvimini açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Yeni KPSS sınavı ne zaman 2022? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte sınav takvimi

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