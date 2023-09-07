Yeni kurulan duraklarda hizmet verecek 335 taksi için kura çekimi yapıldı

Antalya'da UKOME kararıyla yeni kurulan duraklarda faaliyet gösterecek taksiler Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yeni kurulan duraklarda hizmet verecek 335 taksi için kura çekimi yapıldı

Antalya'da UKOME kararıyla yeni kurulan duraklarda faaliyet gösterecek taksiler Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı oturumunda Kepez ilçesine 100 araçlık Şehir Hastanesi Taksi Durağı, 25 araçlık Varsak Taksi Durağı, 15 araçlık Baraj Taksi Durağı, Muratpaşa'ya 20 araçlık Ermenek Taksi Durağı, Aksu'ya 100 araçlık Altıntaş Taksi Durağı, Döşemealtı'na 15 araçlık Toki Taksi Durağı, Döşemealtı'na 15 araçlık Yeşilbayır Taksi Durağı, 15 araçlık Altınkale Taksi Durağı kurulması kabul edilmişti. Kepez'de hizmet veren Sur Taksi Durağı'nın da kapasitesi 50 araç arttırılmıştı. Antalya merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, ticari taksi esnafının azalan iş hacminin yeniden arttırılması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yeni yerleşim yerlerine kurulan taksi duraklarında faaliyet gösterecek toplam 355 taksi için kura çekimi düzenlendi.

Toplam 335 taksi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen kura çekimine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Şengül katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde ticari taksi sahibi olan kişilerin başvuru yapabildiği kura çekiminde taksilerin durakları noter huzurunda çekilişle belirlendi.

Kuraların şoför esnafına hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, şoför esnafının yaşadığı sorunları yakından bildiğini belirterek, "Şoför esnafımızın zor durumlarını hep birlikte yaşadık. Pandemi süreci olsun, akaryakıt zamları olsun hepsini biliyoruz. Ulaşım sektöründe çalışan, siftah bile yapmayan şoför esnafımızın derdini bilen biriyim. Hep birlikte Antalya'yı yönetiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerli ve yabancı turistlerimiz de dahil 27 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Gelen yerli yabancı turisti de sizler taşıyorsunuz. Önce taşıyan memnun olacak ki taşınan mutlu olsun. Bugün noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. Bugün burada çekecek olduğumuz kuraların hepinize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Muhittin Böcek'e esnafa verdiği destekler için teşekkür etti. Dere, "Antalya'da 3200'e yakın taksici var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün kurası çekilecek durakların tespitini AESOB olarak bizim yapmamızı istedi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyonun tespit ettiği rakamların düşürülmesini talep ettik. Meclisimiz de uygun gördü şimdi de kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde bu kura çekimini yaptığı için, esnafın haklarını koruduğu ve yanında olduğu için şahsım ve Antalya esnafı adına Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Şengül de sadece Antalya'nın ulaşımla ilgili sorunlarını çözmek için değil taşıma anlamında ulaşım anlamında trafik işleyişi açısından Türkiye'ye örnek bir vizyon koymak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Yeni kurulan duraklarda hizmet verecek 335 taksi için kura çekimi yapıldı

Yeni kurulan duraklarda hizmet verecek 335 taksi için kura çekimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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