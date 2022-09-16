Yeni Malatyaspor 0 - 0 Altay | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni Malatyaspor 0 - 0 Altay | MAÇ SONUCU

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Taha Gür, Barış Başdaş, Philip Gameli Awuku, Yiğit Ulaş, Ogün Özçiçek, Godfred Donsah, Aly Malle, Doğukan Emeksiz (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk. 76 Jospin), Yakup Alkan (Dk. 63 Burak Kavlak)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Efe Sarıkaya, Björkander, İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Enes Yetkin), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mohammad Naderi, Eren Erdoğan (Dk. 85 Ardem Özcan), Yusuf Tekin (Dk. 73 Salih Sarıkaya), Paixao

Sarı kartlar: Dk.47 Yakup Alkan (Yeni Malatyaspor), Dk.78 Ozan Evrim Özenç (Altay)

Yeni Malatyaspor 0 - 0 Altay | MAÇ SONUCU

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