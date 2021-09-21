Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Fikstürün yoğunlaştığı bu ara haftalarda puan kaybetmek istemeyen takımlar sahaya galibiyet için çıkıyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta konuk ekip 70. dakikada bulduğu tek golle maçı kazanarak bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı. Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken Sivasspor da puanını 6'ya çıkardı ve averajla rakibinin önüne geçti.

YENİ MALATYASPOR 0-1 SİVASSPOR

54. dakikada ev sahibi ekibin atağında kornerden gelen topa arka direkte Adem Büyük çok sert vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

59. dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Pedro Henrique'nin Kayode'ye doğru yaptığı ortada, kaleci Ertaç topu kontrol etti.

70. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

77. dakikada Aabid'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Walter kafayı vurdu, ancak top kaleci Muammer'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.