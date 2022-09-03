Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rizespor mücadeleyi 4-0 kazandı.

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Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Dk. 50 Yiğit Ulaş), Donsah, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Ogün Özçiçek, Rahma Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Malle

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 66 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 66 Koray Altınay), Bennur Keser, Mithat Pala (Dk. 66 Alper Potuk), Grahovac (Dk. 74 Papa), Sefa Yılmaz, Miya, Van Den Hurk (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 40 (Penaltıdan) ve 49 (Penaltıdan) Van Den Hurk, Dk. 52 ve 73 Miya (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 47 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ercan Coşkun, Dk. 69 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0 - 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

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