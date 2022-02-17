Boluspor 3–1 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özetiYeni Malatyaspor 1–2 Antalyaspor | Maç sonucu, özetiAktiflik ne demek, TDK'ya göre Aktiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kayserispor – Giresunspor maçı canlı izle | Kayserispor – Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiFatih Altaylı'dan polemik çıkaracak yazı: Bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın, bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsinizGökçe Bahadır'ın ilk aşkı herkesi şaşkına çevirdi! 'Meğer gözümüzün önündeki o isimle evliymiş, haberimiz yok!'İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıElektroteknik ne demek, TDK'ya göre Elektroteknik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Koca, Çankırı ve Konya'daki otobüs kazalarının son durumu açıkladıBeşiktaş'ta Önder Karaveli'den şaşırtan 11! Altay'a karşı sürpriz isimleri sahaya sürecek!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor 1–2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Yeni Malatyaspor 1–2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor 1–2 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.

54. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karim Hafez'in şutunda, Boffin topu kurtardı.

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında topla buluşan Luiz Adriano, pasını ceza yayının gerisindeki Fernando'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen üst direğe de çarparak çizgiyi geçti: 0-2.

74. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Büyük'ün şutunda top üst direkten döndü.

88. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan Rahman Buğra Çağıran'ın sert vuruşunda, yakın köşede üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT