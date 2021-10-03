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  3. Yeni Malatyaspor 2-0 Hatayspor | Maç sonucu ve özeti

Yeni Malatyaspor 2-0 Hatayspor | Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'de futbol heyecanı 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip, her iki yarıda da bulduğu birer golle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve 3 puanı alan taraf oldu.

Yeni Malatyaspor 2-0 Hatayspor | Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, kalesindeki 2 gole engel olamadı ve karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 16'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR 0-2 HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig maç özetleri Beinsport'un internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Futbolseverler telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyonlarından Beinsports'un internet sitesine girerek maç özetlerini izleyebilmektedir. Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçının özetini izlemek için Yeni Malatyaspor 2-0 Hatayspor | Maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

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