Yeni Malatyaspor 2-0 Hatayspor | Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, kalesindeki 2 gole engel olamadı ve karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 16'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR 0-2 HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

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