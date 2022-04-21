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Yeni Malatyaspor 2 – 3 İttifak Holding Konyaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Yeni Malatyaspor 2 – 3 İttifak Holding Konyaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

46. dakikada son kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmek isteyen Mustafa Eskihellaç, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı.

47. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde topun başına geçen Tetteh, yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic topu ağlara gönderdi: 1-3

60. dakikada sağ kanattan topu kapan Tetteh, ceza sahası içerisinde Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka ise penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar bire indirdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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